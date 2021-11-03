Российская тундра загорелась в 15-градусный мороз
Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области РФ, где при отсутствии снега в 15-градусный мороз загорелась сухая трава, сообщает Интерфакс.
"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко", - сообщил информированный источник.
Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.
Пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области сообщает, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный
"Пожар находится на расстоянии 12 км от поселка. Угрозы населенному пункту нет, предельно-допустимая концентрация химических веществ не превышена", - говорится в сообщении.