Российская тундра загорелась в 15-градусный мороз

Природный пожар возник на территории тундры в Магаданской области РФ, где при отсутствии снега в 15-градусный мороз загорелась сухая трава, сообщает Интерфакс.

"Обычно в это время года тундра засыпана снегом, поэтому такие пожары возникают крайне редко" , - сообщил информированный источник.

Ближайшие водоемы замерзли и не могут использоваться для тушения.

Пресс-служба ГУ МЧС по Магаданской области сообщает, что кромка огня движется в сторону озера Глухое по направлению от населенного пункта Радужный