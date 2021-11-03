Политика Путина завела Россию в тупик – Bloomberg

Старение населения России и падение его численности стало головной болью для главы Кремля Владимира Путина. Однако, его агрессивная внешняя политика не позволяет решать внутренние проблемы. Об этом, ссылаясь на Bloomberg, сообщает Зеркало недели.

"Я даже не знаю, что происходит", — пожаловался Путин министрам в прошлом месяце.

Президент РФ был недовольный тем, что даже "люди с высшим образованием" продолжают отказываться от российской вакцины против COVID-19.

Для власти, одержимой демографией, научной репутацией и глобальным статусом, удар был сокрушительным. Поскольку небольшая часть населения вакцинировалась, Россия пережила рекордный рост летальных случаев коронавируса.

Кремль был вынужден ввести "нерабочую" неделю, а Москва – частичный локдаун. Не в первый раз с тех пор, как Путин пришел к власти чуть больше двух десятилетий назад, пообещав остановить демографический спад, политические императивы Кремля мешают общественному здоровью.

Россия создала свою вакцину от коронавируса. Однако, лишь примерно треть граждан страны полностью привиты, что значительно ниже уровня вакцинации в Европе и Соединенных Штатах, например. Число россиян, которые говорят, что не готовы к вакцинации, уменьшилось, но все еще составляет около 45%.

После замедления в последние месяцы уровень вакцинации начал ускоряться только во время критического всплеска случаев болезни. В других частях мира также наблюдается рост количества случаев с приходом зимы, но вакцинация ограничила негативные последствия. Между тем, ежедневная смертность от коронавируса в России побила рекорды.

Что стоит за кризисом? На базовом уровне конкурирующие приоритеты Кремля заставили страну бороться с вирусом гораздо дольше. Высокие цены на ископаемое топливо могут снизить неблагоприятные экономические последствия для России, но это не спасет Кремль. По некоторым данным, с октября 2020 по сентябрь 2021 года, без учета последствий миграции, население России сократилось почти на миллион человек.

Всем правительствам тяжело изменить курс. Но авторитарные государства особенно агрессивны в этом аспекте.

Китай пытается сдерживать рост случаев COVID-19, вводя жесткий карантин и соглашаясь с большими социальными и экономическими затратами. По крайней мере, такой жесткий подход может спасти жизнь.

То же самое нельзя сказать о России. Во времена Путина, для которого население является символом могущества, не произошло значительного улучшения здоровья населения страны.

Противоречия Кремля остановили демографический прогресс. Уровень рождаемости сокращается. Подобная токсичная политическая комбинация произошла с COVID-19.

Хотя российская система централизует власть и ресурсы, Путин перевел ответственность за пандемию на регионы. Аналитик Джуди Твигг, изучающая российскую политику и здравоохранение, считает, что результат такого решения оказался крайне неравномерным.

Москва пыталась минимизировать распространение вируса, преждевременно смягчив карантинные ограничения, и хвасталась успехом в борьбе с пандемией. В СМИ почти никогда не попадали фотографии Путина в защитной маске.

Официальная риторика изменяется под влиянием событий. Но такой нарратив значительно усложнил переход к требованиям жесткого карантина или обязательной вакцинации. Поскольку в последние несколько дней начали действовать самые жесткие карантинные ограничения за несколько месяцев, непреднамеренным следствием стало увеличение количества отпусков за рубежом.

Однако, наиболее опасной для реакции России на пандемию была токсичная националистическая пропаганда Кремля. Официальные лица Путина думают, что они смогут отделить критику западных вакцин от информации о российской вакцине от коронавируса. Однако, такой подход лишь усилил уже имеющееся недоверие к прививкам среди россиян, и сам Кремль также мало сделал, чтобы изменить ситуацию. Путин, к примеру, получил прививку за закрытой дверью.

Все это поставило Россию в тупик: Кремль не может привезти западные вакцины, ввести обязательную вакцинацию на национальном уровне и не может восстановить народное доверие, резюмируют в СМИ.