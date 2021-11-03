Тищенко раскритиковал антивакцинаторов под Радой

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко раскритиковал антивакцинаторов, которые митингуют под Верховной Радой. Он считает, что здесь уже вопрос жизни и смерти, сообщает Сегодня.

На вопрос корреспондента, как он относится к митингам под Радой во время красной зоны карантина, нардеп ответил: "Это опасно, люди могут заболеть".

"У нас и так сегодня медицинские учреждения переполнены и я считаю, что элементарно нужно подумать об окружающих и своей семье. Вы можете прийти, заразиться, прийти домой и заразить своих детей" , – сказал Тищенко.

Журналист уточнил, что митингующие протестуют, в том числе и против вакцины, на что политик ответил: "Это ошибка большая".

"Смотрите: я болел, у меня две прививки – это очень плохая история. Заболевание протекало очень сложно. Люди сами выбирают свой путь. Может, все хотят заболеть и фатальный исход никого не пугает" , – сказал "слуга народа".

Напомним, под стенами Верховной Рады сегодня митингуют противники вакцинации против COVID-19. Они перекрыли весь правительственный квартал (9 улиц), чтобы депутаты шли на работу пешком и мокли. Они требуют отмены карантинных ограничений и "принудительной" вакцинации.