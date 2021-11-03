Мебельные тренды в интерьере 2022

В мебельной моде актуальна тема природы и природных материалов, максимально естественная гамма цветов и оттенков, растительные и умеренные цветочные мотивы. Самые востребованные в этом году цвета мебели: серый, коричневый, бежевый, красный, темно-зеленый, сообщает Remontbp.

Дизайн интерьера ощущает на себе модные веяния и тенденции.

Предметы мебели выполнены в округлых плавных очертаниях и мягких линиях.

Мебель невероятно текстурная и наощупь очень необычная: в тренде мраморные, сланцевые, ротанговые поверхности и элементы.

В расцветке мягкой мебели приветствуются красивые природные мотивы: яркие узоры с растениями, цветами, фруктами, птицами и животными.

В текстильной отделке предметов мебели модным лидером и трендом является букле – ткань из мелких узелков. Не менее популярны плюшевые и другие теплые фактурные поверхности.

Еще один тренд – винтажная мебель – старая и добротная мебель получает вторую жизнь в новом дизайне и цвете.

На фоне нейтральных интерьеров мягкая мебель в этом году прекрасно справляется с ролью ярких акцентов в терракотовом, бирюзовом, горчичном, насыщенном синем, оранжевом исполнении.

В абсолютном тренде – плетеная мебель и мебель из ротанга, а в постоянном тренде – уникальность каждого нового интерьера.

В независимости от изменений в интерьерной моде, всегда будут в тренде самые главные качества и черты интерьера: высокое качество и натуральность материалов, безопасность и комфорт, эргономичность и многофункциональность, уют и особая душевная атмосфера.