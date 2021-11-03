"Социального газа" нет: его закупают в 3 раза дороже обещанных цен

Предложенных "Нафтогазом" объемов голубого топлива, которые НАК продает предприятиям теплокоммунэнерго (ТКЭ) для центрального отопления по фиксированной стоимости 7,42 грн/куб.м. в рамках договоренностей с местными властями и Кабмином, оказалось недостаточно уже на старте отопительного сезона в конце октября, сообщает UBR.

Из-за этого ТКЭ пришлось докупать ресурс у компании по рыночной стоимости, которая в прошлом месяце составляла 25 грн/куб.м. Из-за роста расходов городской бюджет Мариуполя должен дофинансировать покупку газу дополнительно на 25 млн грн, Староконстантинов – на 4,5 млн грн.

Дополнительные издержки на закупку голубого топлива также появятся в Ивано-Франковске, Львове "и других украинских городах". Такое заявление сделали в межотраслевой ассоциации "Укртеплокоммунэнерго".

В ассоциации тепловиков видят причину недостачи "дешевого" газа в том, что "Нафтогаз" самостоятельно и "некорректно" рассчитал его объем – лимит отпуска газа по цене 7,42 грн/куб. м. был установлен по средним показателям потребления в предыдущие три года, но без учета температуры в текущем отопительном сезоне.

В "Укртеплокоммунэнерго" обвиняют власти в неисполнении условий меморандума, согласно которому тепловики должны были обеспечить бесперебойную подачу отопления для домохозяйств по неизменным тарифам, а "Нафтогаз" – поставки газа по цене 7,42 грн/куб. м.

Кроме этих условий, документ предполагал финансирование территориальных общин, индекс налогоспособности которых меньше показателя 0,9 или равняется ему.

В ассоциации подчеркивают, что механизм финподдержки должен был заработать в четвертом квартале этого года, но на сегодняшний день (03.11) "органы местного самоуправления не имеют ни механизма, ни какой-либо информации касательно исполнения правительством этого обещания".

В то же время ТКЭ заявляют о начале масштабных проверок со стороны государственных контролирующих органов.

"На большинстве предприятий уже начались трехмесячные проверки Госаудитслужбой, а, следовательно, достигнутые с государством договоренности о компенсации разницы в тарифах за прошлый отопительный сезон в 2021 году оказались под угрозой срыва" , – констатировали в ТКЭ.