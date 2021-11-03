Названы самые мощные смартфоны

Xiaomi Black Shark 4S Pro оказался самым мощным смартфоном за октябрь по версии бенчмарка AnTuTu, сообщает Лента.Ру.

По данным тестов Android-смартфонов, новый флагман Xiaomi оказался самым производительным девайсом на рынке. Xiaomi Black Shark 4S Pro имеет чип Snapdragon 888+, 16 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Кроме возглавившего рейтинг гаджета в топ-3 попали Nubia Red Magic 6S Pro и Vivo iQOO 8 Pro.

Уточняется, что предыдущий лидер рейтинга — Xiaomi Black Shark 4 Pro — оказался на четвертой позиции топа. На пятом и шестом местах поместили Vivo X70 Pro+ и Asus ROG Phone 5s.

Все попавшие в топ-10 устройства работают на базе процессоров Qualcomm Snapdragon 888+ и Snapdragon 888.

"Это говорит о том, что Qualcomm по-прежнему доминирует в категории Android премиум-класса" , — подчеркнули журналисты.

Xiaomi Black Shark 4S Pro, который журналисты называют самым мощным смартфоном на рынке, был представлен в середине октября. Смартфон ориентирован на геймеров, устройство отличается повышенной производительностью и наличием игровых функций.