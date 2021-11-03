Путин завтра посетит Крым

Президент России Владимир Путин завтра, 4 ноября, примет участие в мероприятиях в Севастополе по случаю Дня народного единства. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

"Да, завтра президент будет в Севастополе. Он прилетит туда из Сочи по случаю Дня народного единства. Он посетит мемориальный комплекс, посвященный окончанию Гражданской войны, выступит там, возложит цветы" , - сказал Песков.