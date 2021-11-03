Ротации в Кабмине: Рада уволила пять министров

Верховная Рада на заседании в среду, 3 ноября, начала рассмотрение кадровых вопросов в Кабмине, сообщает Интерфакс-Украина.

В ходе заседания было уволено 5 министров:

Роман Абрамовский

﻿Первым из пяти министров Верховная Рада поддержала отставку Романа Абрамовского с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины.

За соответствующее решение проголосовали 322 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Абрамовский занимал должность министра экологии с 19 июня 2020 года.

Ведомство может возглавить председатель подкомитета по вопросам газовой, газотранспортной отрасли и политики газоснабжения комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Жупанин ("Слуга народа").

Алексей Любченко

После Верховная Рада поддержала отставку Алексея Любченко с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики Украины.

За соответствующее решение проголосовали 320 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Любченко был на должности первого вице-премьер-министра – министра экономики с 20 мая 2021 года. До этого он чуть больше года возглавлял Государственную налоговую службу, а в 2015-2020 годах был первым вице-президентом ПАО "Украгрохимхолдинг".

Пост министра экономики может занять замглавы Офиса президента Юлия Свириденко.

Алексей Резников

Верховная Рада также поддержала отставку Алексея Резникова с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

За соответствующее решение проголосовали 329 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Резников занимал эту должность с 4 марта 2020 года.

Резников является возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины (сейчас ее занимает Андрей Таран), тогда как на пост министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассматривается кандидатура нардепа от монобольшинства Ирины Верещук.

Олег Уруский

Также Верховная Рада поддержала отставку Олега Уруского с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины по его заявлению.

За соответствующее решение проголосовали 342 народных депутата на пленарном заседании в среду.

Рада назначила Уруского на эту должность 16 июля 2021 года.

Возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины вместо Уруского может глава Государственной таможенной службы Украины Павел Рябикин.

Андрей Таран

Последним Верховная Рада отправила в отставку Андрея Тарана с должности министра обороны Украины по его заявлению.

За соответствующее решение проголосовал 341 народный депутат на пленарном заседании в среду.

Таран занимал должность министра обороны с 4 марта 2020 года.

Возможным кандидатом на назначение на должность министра обороны Украины является Алексей Резников.