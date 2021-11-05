Полезные тыквенные конфеты без сахара: топ-2 рецепта

Сладости без сахара все больше и больше набирают популярность среди тех, кто следует правильному питанию и следит за своим здоровьем. А тем более когда вкусности приготовлены дома, то становятся в разы вкуснее и полезнее. Если кто-то не знает, из чего приготовить конфеты – самое время использовать тыкву, которая дождалась своей очереди в холодильнике, сообщает Обозреватель.

Тыквенные трюфели по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram.

Трюфели из тыквы. Источник: Скриншот поста Анны Копусь в Instagram

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 100-120 г.

Финики – 50 г.

Черный шоколад – 150 г.

Какао – 20 г.

Способ приготовления:

Финики и тыкву нужно сбить вместе в блендере

Финики и тыкву взбить в блендере. Растопить шоколад на водяной бане и вылить его в блендер. Насыпать какао и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 20–30 минут. Сформировать шарики и обвалять в какао. Поставить прохладное место остыть.

Тыквенно-кокосовые конфеты по рецепту Ольги Дзюбан, которым она поделилась на своей странице в Instagram

Тыквенно-кокосовые конфеты. Источник: Скриншот поста Ольги Дзюбан в Instagram

Ингредиенты:

Запеченная тыква – 200 г.

Кокосовая стружка – 50 г.

Способ приготовления:

Нужно размять тыкву, после чего добавить в нее кокосовую стружку.