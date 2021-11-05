Полезные тыквенные конфеты без сахара: топ-2 рецепта
Сладости без сахара все больше и больше набирают популярность среди тех, кто следует правильному питанию и следит за своим здоровьем. А тем более когда вкусности приготовлены дома, то становятся в разы вкуснее и полезнее. Если кто-то не знает, из чего приготовить конфеты – самое время использовать тыкву, которая дождалась своей очереди в холодильнике, сообщает Обозреватель.
Тыквенные трюфели по рецепту Анны Копусь, которым она поделилась на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
- Запеченная тыква – 100-120 г.
- Финики – 50 г.
- Черный шоколад – 150 г.
- Какао – 20 г.
Способ приготовления:
- Финики и тыкву взбить в блендере.
- Растопить шоколад на водяной бане и вылить его в блендер.
- Насыпать какао и хорошо перемешать. Поставить в холодильник на 20–30 минут.
- Сформировать шарики и обвалять в какао. Поставить прохладное место остыть.
Тыквенно-кокосовые конфеты по рецепту Ольги Дзюбан, которым она поделилась на своей странице в Instagram
Ингредиенты:
- Запеченная тыква – 200 г.
- Кокосовая стружка – 50 г.
Способ приготовления:
- Тыкву размять вилкой.
- Добавить кокосовую стружку и хорошо перемешать.
- Сформировать любые по форме конфеты и обвалять их в кокосовой стружке. Поставить в холодное место остыть.