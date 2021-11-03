Как академик АН УССР создал первый компьютер в Европе

119 лет назад, 2 ноября 1902 года, родился Сергей Лебедев – ученый, академик АН УССР, создатель первого компьютера в континентальной Европе, сообщает Обозреватель.

Так, именно под его руководством в 1950 году была официально введена в эксплуатацию малая электронная счетная машина (МЭСМ). Какими были ее возможности, читайте далее.

Первый в СССР и Европе

В свое время Сергея Лебедева называли "советским Аланом Тюрингом" (Тюринг – английский математик, "отец" современной информатики, – ред.). Свои работы над первыми вычислительными машинами он начал еще в 1930-х годах.

В 1948 году в Киеве на базе Института электротехники АН УССР началась работа над созданием МЭСМ, которой поначалу предназначалась роль исследовательской модели Большой электронной счетной машины (БЭСМ). "М" в названии машины первоначально обозначала слово "модель".

Сергей Лебедев – создатель первого компьютера в континентальной Европе. Источник: e-tk.lntu.edu.ua

Однако, когда были продемонстрированы возможности МЭСМ, модель решили сделать полноценной машиной для решения реальных задач. Впоследствии на МЭСМ были проведены некоторые расчеты, связанные с созданием термоядерной бомбы.

Машина занимала площадь 60 квадратных метров и могла выполнять операции сложения, вычитания, умножения, деления, сдвига, сравнения и другие.

МЭСМ, Национальная академия наук УССР, Киев, 1951 год. Источник: kyivpastfuture.com.ua

В качестве оперативной памяти использовались триггерные ячейки; объем памяти составлял 31 для чисел и 63 для команд. Конструкция вмещала около 6 тысяч электровакуумных ламп, обладая способностью выполнять около 50 операций в секунду.

Доклад Сергея Лебедева в 1956 году в немецком Дармштадте об успехах киевских ученых показал, что украинские ЭВМ соответствуют уровням американских и являются самыми быстродействующими в Европе.

Дом в Феофании, где находилась лаборатория Лебедева и где была создана первая МЭСМ. Источник: kyivpastfuture.com.ua

Кем был Сергей Лебедев

Сергей Лебедев родился в 1902 году в Нижнем Новгороде (Российская империя). Окончил Московское высшее техническое училище, в течение десяти лет руководил отделом автоматики во Всесоюзном электротехническом институте. В 1945 году был избран действительным членом АН УССР, а в 1947 году назначен директором Института электротехники АН УССР.

Под руководством Лебедева было создано 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. По мнению ряда ученых, его разработки определили развитие мирового компьютеростроения на несколько десятков лет вперед.