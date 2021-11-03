5 растений для комфортного микроклимата в квартире

Многие цветоводы даже не догадываются о способности домашних растений влиять на микроклимат. Некоторые из них создают комфортную атмосферу, стабилизируют влажность воздуха и насыщают его кислородом, сообщает Профиль.

Спатифиллум

Спатифиллум не только способен поглощать лишнюю влагу, нормализуя климат в доме, но и уничтожать споры плесени. Это растение прекрасно чувствует себя в ванной при температуре воздуха от +18 °C.

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Кофейное дерево

Первые плоды кофейного дерева появляются на 5-6 год, поэтому лучше покупать сразу взрослое растение. Оно любит хороший полив и полутень, а также поглощает лишнюю влагу из воздуха и наполняет его тропическим запахом во время цветения.

Мирт

В древности люди верили, что это дерево священно: возвращает молодость старикам, а путникам придает бодрость и дух. Сегодня же известно, что мирт способен восстанавливать нормальный микроклимат в доме.

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Лавр благородный

Люди раньше считали лавр символом славы, победы и величия. Растение родом из субтропиков, по этой причине оно любит влажный воздух, полутень, а также обильный полив теплой водой. Впитывая влагу из воздуха, лавр благородный формирует нормальный микроклимат.

Лимон

Лимон – растение, которое приятно во всех отношениях: в период цветения оно наполняет воздух цитрусовым ароматом, а также вытягивает из воздуха лишнюю влагу. Дерево любит солнечные ванны, регулярный полив и сухую почву.