"Дело Татарова" застопорилось – СБУ

В Службе безопасности Украины прокомментировали ситуацию с расследованием так называемого дела заместителя главы Офиса президента Олега Татарова, который является фигурантом дела о хищении средств Нацгвардии через схемы строительной корпорации "Укрбуд", пишет Ирина Лисогор, Левый берег.

После смены органа досудебного расследования материалы дела фактически не поступили от Национального антикоррупционного бюро в Службу безопасности Украины.

Весной этого года следователи СБУ дважды обращались в суд по продлению срока досудебного расследования по этому делу. Однако, оба обращения были отклонены судом, отметили в СБУ.

"После того, как Офис генерального прокурора ни передал дело в суд, ни закрыл его (при этом, срок его расследования по закону истек) и после принятия сотрудниками СБУ необходимых мер по продлению срока, дело считается СБУ, однако чисто номинально – следователи СБУ не наделены полномочиями по принятию какого-либо процессуального решения в ней. Без законной возможности ее расследования", – отметили в пресс-службе.

Дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии из-за сделки строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных.

Основным подозреваемым является экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Никитась. Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд".

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Никитась пошел на соглашение со следствием и обвинил его в преступлении.