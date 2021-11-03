Том Хэнкс отказался лететь в космос

Голливудскому актеру Тому Хэнксу предложили отправиться в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin, основанной создателем Amazon Джефом Безосом, вместо актера Уильяма Шетнера, сообщает Страна UA.

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13 октября многоразовый суборбитальный корабль New Shepard завершил свой второй пилотируемый полет, а 90-летний Уильям Шетнер, который сыграл Главнокомандующего Кирка во многосерийном научно-фантастическом фильме "Звездном пути" (Star Trek) стал самым возрастным человеком в истории, который побывал в космосе.

Американский телеведущий Джимми Киммел спросил у Хэнкса, действительно ли ему первому, а не Шетнеру, предложили совершить полет.

На что актер ответил: "Ну, да, при условии, что я заплачу".

Том Хэнкс также добавил, что заплатить он должен был внушительную суму. Хэнкс отказался, поскольку не захотел платить 28 млн долларов за полет.

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