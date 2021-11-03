Том Хэнкс отказался лететь в космос

Голливудскому актеру Тому Хэнксу предложили отправиться в космос на корабле New Shepard компании Blue Origin, основанной создателем Amazon Джефом Безосом, вместо актера Уильяма Шетнера, сообщает Страна UA.

13 октября многоразовый суборбитальный корабль New Shepard завершил свой второй пилотируемый полет, а 90-летний Уильям Шетнер, который сыграл Главнокомандующего Кирка во многосерийном научно-фантастическом фильме "Звездном пути" (Star Trek) стал самым возрастным человеком в истории, который побывал в космосе.

Американский телеведущий Джимми Киммел спросил у Хэнкса, действительно ли ему первому, а не Шетнеру, предложили совершить полет.

На что актер ответил: "Ну, да, при условии, что я заплачу".

Том Хэнкс также добавил, что заплатить он должен был внушительную суму. Хэнкс отказался, поскольку не захотел платить 28 млн долларов за полет.