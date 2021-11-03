За первый год "Большой стройки" выполнено подрядов на миллиард гривен
В 2020 году со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" при объеме рынка в 85 миллиардов больше 20 компаний выполнили подрядов больше чем на миллиард, строя и ремонтируя дороги в Украине, сообщает Деловая столица.
Об этом заявил в интервью изданию "Бабель" консультант программы Юрий Голик, отвечая на вопрос о существовании так называемого "дорожного картеля".
"Если ты возьмешь любой рынок европейский, увидишь, что там две компании — 80 процентов рынка. Так лучше для всех, это законы бизнеса", — заметил Голик.
По его словам, в Украине внедряется практика, используемая международными финансовыми организациями. Так, по правилам Мирового банка, участвовать в крупных тендерах могут те компании, которые в прошлом выполняли схожие работы с коэффициентом 3 и с понижающим 0,85.
"Если вы участвуете в тендере на 100 миллионов, вы должны показать, что в прошлом году выполнили работ на 265 миллионов. Тогда вас допустят к тендеру и вообще будут рассматривать ваши документы. Укравтодор ввел другое правило — вы должны показать 85 процентов без повышающего коэффициента от работ за прошлый год. То есть это в три раза мягче, чем общепринятая мировая практика, но все начали стонать. Потому что очень часто на тендеры заявлялись фирмы-однодневки, которые занимались откровенным тендерным троллингом", — рассказал Голик.
Новые подходы к строительству уже оказали положительное влияние на экономику страны – долю "Большой стройки" в ВВП Нацбанк оценил в 2,8%.
"Тот же Игорь Смелянский по "Укрпочте" скажет, что в этом году уменьшились затраты на эксплуатацию машин. Уменьшилось время доставки почты. Стали ездить прямее, быстрее, перестали ремонтировать машины. А еще — так банально сшивается страна", — подчеркнул он.
Голик добавил, что сейчас он консультирует координационный совет "Большой стройки" касательно некоторых аспектов реализации программы. Так, по его мнению, программа должна по всей Украине следовать ряду жестких стандартов.
"Например, подвозить в школу детей не дольше 30 минут по качественной дороге. Понятная задача. Соблюдается это или не соблюдается? Если не соблюдается, то либо ставьте ближе автобус, либо стройте ближе школу. Все должно быть по стандартам. А раньше государство строило, потому что нужно строить", — резюмировал Голик.