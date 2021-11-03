За первый год "Большой стройки" выполнено подрядов на миллиард гривен

В 2020 году со стартом программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" при объеме рынка в 85 миллиардов больше 20 компаний выполнили подрядов больше чем на миллиард, строя и ремонтируя дороги в Украине, сообщает Деловая столица.

Об этом заявил в интервью изданию "Бабель" консультант программы Юрий Голик, отвечая на вопрос о существовании так называемого "дорожного картеля".

"Если ты возьмешь любой рынок европейский, увидишь, что там две компании — 80 процентов рынка. Так лучше для всех, это законы бизнеса" , — заметил Голик.

По его словам, в Украине внедряется практика, используемая международными финансовыми организациями. Так, по правилам Мирового банка, участвовать в крупных тендерах могут те компании, которые в прошлом выполняли схожие работы с коэффициентом 3 и с понижающим 0,85.

"Если вы участвуете в тендере на 100 миллионов, вы должны показать, что в прошлом году выполнили работ на 265 миллионов. Тогда вас допустят к тендеру и вообще будут рассматривать ваши документы. Укравтодор ввел другое правило — вы должны показать 85 процентов без повышающего коэффициента от работ за прошлый год. То есть это в три раза мягче, чем общепринятая мировая практика, но все начали стонать. Потому что очень часто на тендеры заявлялись фирмы-однодневки, которые занимались откровенным тендерным троллингом" , — рассказал Голик.

Новые подходы к строительству уже оказали положительное влияние на экономику страны – долю "Большой стройки" в ВВП Нацбанк оценил в 2,8%.

"Тот же Игорь Смелянский по "Укрпочте" скажет, что в этом году уменьшились затраты на эксплуатацию машин. Уменьшилось время доставки почты. Стали ездить прямее, быстрее, перестали ремонтировать машины. А еще — так банально сшивается страна" , — подчеркнул он.

Голик добавил, что сейчас он консультирует координационный совет "Большой стройки" касательно некоторых аспектов реализации программы. Так, по его мнению, программа должна по всей Украине следовать ряду жестких стандартов.