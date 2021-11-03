В "черный список" Минкульта попали еще 32 российских актера

Министерство культуры и информационной политики внесло в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, еще 32 российских актеров. Сделано это по представлению СБУ, сообщает Корреспондент.

Так, в "черном" списке теперь: Павел Богомолов, Илья Власов, Михаил Разинкин, Анастасия Бакланова, Роман Гусев, Константин Гапонов, Вячеслав Земляной, Максим Шпаковский, Андрей Фомин, Илья Домбровский, Юрий Котов, Людмила Яковлева, Игорь Лучихин, Татьяна Бурнакина, Екатерина Федченко, Екатерина Насонова, Андрей Пензин, Владимир Миллер, Александр Романов, Усейн Дегерменджи, Александр Классен, Андрей Скабар, Сергей Воробьев, Валентин Томусяк, Александр Загляев, Роман Никифоров, Дмитрий Чудин, Александр Лапшов, Александр Марушев, Егор Попов, Евгений Кузьмин и Михаил Грищенко.

Российские граждане, попавшие под запрет, задействованы в фильме "Солнцепек", снятом в России в 2021 году.

"Драма о событиях в Луганске в мае 2014 года" , - так охарактеризовали ленту создатели фильма. ﻿

Всего в перечне Министерства культуры находится 258 человек.