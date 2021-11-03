ВР разблокировала законопроект о "запрете кумовства" после расследования

Верховная Рада устранила несогласованности, мешавшие больше года подписать законопроект "о запрете кумовства". За это решение проголосовали 259 народных депутатов. Этот законопроект уже год не вступает в силу, хотя проголосован еще осенью 2020 года. Об этом, ссылаясь на расследование журналистов проекта "Схемы", сообщает Радио Свобода.

Теперь законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об ограничении совместной работы близких лиц" может быть подписан главой парламента и отправлен на подпись президенту, после чего вступит в силу.

Действующий спикер Руслан Стефанчук ранее обещал безотлагательно подписать законопроект после устранения несогласованностей. Более года назад народные депутаты приняли законопроект, запрещающий им нанимать к себе помощниками близких родственников, но долгое время не устраняли неувязки, которые обнаружили сразу после голосования.

Поэтому закон до сих пор не вступил в силу. Это выяснили журналисты программы "Схемы". Депутаты приняли законопроект, запрещающий им нанимать к себе помощниками близких родственников, но уже год не могут устранить рассогласования.

17 сентября 2020 года Верховная Рада поддержала этот документ за основу и в целом, но уже через полторы недели – 28 сентября – комитет по антикоррупционной политике обратил внимание руководства парламента на определенные несогласованности в нем.

По словам главы комитета Анастасии Радиной, отдельные положения законопроекта не соответствовали новой редакции статьи 27 закона Украины "О предотвращении коррупции". Дмитрий Разумков, занимавший в то время должность спикера парламента, в комментарии "Схемам" отметил, что действительно получал вышеупомянутые предложения от комитета и подчеркнул, что рассмотрел их еще 1 октября 2020 года.

"Есть мое письмо, оно было направлено в аппарат для того, чтобы подготовить этот вопрос к рассмотрению. Но, к сожалению, как-то так пошло, что где-то в аппарате оно немного потерялось и осталось там. Если честно, об этой проблеме я от вас узнал, что этот законопроект до сих пор находится в таком состоянии", – сказал Разумков.

Согласно ст. 131 регламента Верховной Рады Украины, народные депутаты должны получить эти предложения за подписью председателя ВР в письменном виде и рассмотреть их без предварительного включения в повестку дня. Однако, аппарат Верховной Рады не подготовил документацию. Поэтому законопроект до сих пор не подписан и не вступил в силу.

С вопросом о том, когда именно могут быть устранены несогласованности в этом законопроекте, а сам он будет подписан, "Схемы" обратились к новому спикеру парламента Руслану Стефанчуку.

"Если действительно будут основания для применения 131-й (статьи Закона "О регламенте Верховной Рады" – ред.), мы ее быстро применим и направим президенту на подпись. Если таких оснований нет, то он будет сразу направлен президенту на подпись. Поэтому мы будем исходить из того, что… мы должны с уважением относиться к решениям, которые принимает Верховная Рада Украины", – сказал нынешний председатель Верховной Рады.

Согласно вышеупомянутому законопроекту, близкие лица (например, муж, жена, родители, дети, братья и сестры и другие) не могут становиться помощниками-консультантами депутатов всех уровней: как Верховной Рады, так и местных советов и Верховной Рады АР Крым.

Эту законодательную инициативу в 2019 зарегистрировали оппозиционные депутаты. Однако, на нее почти год не обращали внимания. После того, как 31 августа 2020 года "Схемы" посетили съезд "Слуги народа" и опросили депутатов по поводу их родственников-помощников, уже на следующий день этот законопроект был включен в повестку дня, а впоследствии и проголосован Верховной Радой.

В то же время, близкие родственники депутатов становятся помощниками не только у них, но и у их коллег по парламенту. С вопросом о том, должны ли подобные случаи так же регулироваться на законодательном уровне, журналисты программы обратились к главе парламентского комитета по антикоррупционной политике.

"Это нужно урегулировать комплексными изменениями в законодательстве о конфликте интересов, которые, например, также должны и охватить вопросы, когда компании, связанные с народными депутатами или с местными депутатами, где эти депутаты являются конечными бенефициарными собственниками, получают бюджетные заказы. И сейчас над этим работает комитет по антикоррупционной политике", – рассказала председатель комитета, член фракции "Слуга народа" Анастасия Радина.

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