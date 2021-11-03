Арахамия рассказал, когда назначат новых министров

Завтра, 4 ноября, парламент сократит процедуру по назначению ряда министров Кабмина. Об этом, ссылаясь на комментарий главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сократим все, что можно. Но точно будут выступления два "за", два "против" (во время рассмотрения каждого из назначений – ред.)", – отметил он.

Отвечая на вопрос, почему парламент не будет заслушивать кандидатов в министры, Арахамия заявил:

"Почему? Просто будет не какая-то большая речь, а краткая, потом два "за", два "против" и голосование".

Он рассказал, что завтра назначат первого вице-премьер-министра экономики, министра обороны, министра по вопросам реинтеграции, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а вопрос назначения министра экологии будет рассматриваться позже.

Также, по данным Арахамии, завтра будет назначен руководитель Аппарата Верховной Рады.