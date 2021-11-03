В России потерпел крушение самолет Ан-12

Самолет Ан-12 разбился под Иркутском (Россия), место его крушения обнаружено. Он упал в лесу, сообщает ТАСС.

"По предварительным данным, место падения найдено - это район села Пивовариха, недалеко от аэродрома. Самолет при посадке заходил на второй круг и пропал с радаров" , - сказал собеседник агентства.

Самолет принадлежал белорусской компании "Гродно", он выполнял грузовой рейс.

По уточненным данным МЧС, на борту находились семь человек. Источник добавил, что это члены экипажа.

Однако глава района Леонид Фролов сообщил, что на борту находились только два пилота.

"Мне сказали, что [на борту находились] всего два пилота и груз. Борт белорусских авиалиний. Пассажиров нет" , - сказал он.

По информации источника, все находившиеся на борту погибли.

Как сообщили в экстренных службах, самолет был охвачен пламенем, рядом с ним загорелась трава. Площадь возгорания составляет 300 кв. метров. В МЧС уточнили, что открытое горение уже ликвидировано.