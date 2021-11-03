Жену Семенченко заподозрили в краже из фонда батальона "Донбасс"

Служба безопасности Украины заподозрила жену бывшего народного депутата Семена Семенченко в краже денег "Благотворительного фонда батальона "Донбасс", пишет Юлия Бойко, РБК-Украина.

По данным следствия, она присвоила не менее 150 000 гривен.

По словам информированного источника, речь идет о жене бывшего комбата Донбасса Наталье Московец (Музыка). Данную информацию она подтвердила в своем Facebook.

Согласно релизу на сайте СБУ, женщина, имея доступ к карточному счету фонда, проводила расчетные операции и снимала наличные.

"Денежные средства она тратила на собственные нужды, не связанные с деятельностью фонда и батальона. Следствием задокументирован факт присвоения и растраты указанной гражданкой более 150 тысяч гривен. Все это - из средств, которые жертвовались нашими соотечественниками на нужды и развитие добровольческого батальона" , - говорится в сообщении.

Ей объявили о подозрении по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.