Украину накроет густой туман: объявлено штормовое предупреждение

В Украине ожидается туман. В четверг, 4 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране. Об этом, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сообщает Новое время.

По данным ведомства, ночью и утром 4 ноября на большей части территории Украины будет туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Как отметили в КГГА, завтра ночью и утром в Киеве также ожидается туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам: