Украину накроет густой туман: объявлено штормовое предупреждение

Украину накроет густой туман: объявлено штормовое предупреждение

В Украине ожидается туман. В четверг, 4 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране. Об этом, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сообщает Новое время.

По данным ведомства, ночью и утром 4 ноября на большей части территории Украины будет туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Как отметили в КГГА, завтра ночью и утром в Киеве также ожидается туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).

Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:

  • снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом,
  • соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями,
  • при остановке включить аварийную световую сигнализацию,
  • избегать резких маневров на дороге.

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