Украину накроет густой туман: объявлено штормовое предупреждение
В Украине ожидается туман. В четверг, 4 ноября, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в стране. Об этом, ссылаясь на Государственную службу по чрезвычайным ситуациям, сообщает Новое время.
По данным ведомства, ночью и утром 4 ноября на большей части территории Украины будет туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).
Как отметили в КГГА, завтра ночью и утром в Киеве также ожидается туман, видимость 200−500 м (I уровень опасности, желтый).
Специалисты рекомендуют водителям во время вождения в тумане следовать следующим советам:
- снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом,
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями,
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию,
- избегать резких маневров на дороге.