Россия блокирует въезд из Украины: на границе скопились сотни фур

В пунктах пропуска на границе Украины и России скопились сотни фур. Очереди возникли из-за медленного оформления грузовиков российской стороной, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Фото: Россия блокирует пропуск грузовиков из Украины (facebook.com/DPSUkraine)

"Возле пункта пропуска "Гоптовка" Харьковской области скопилось почти 200 грузовиков в очереди на выезд в РФ" , - отметили пограничники.

По их данным, еще более 60 грузовиков оформлены, однако они продолжают находиться в пункте пропуска, ожидая разрешения на въезд в Россию.

"Периодически схожая ситуация наблюдается и перед пунктом пропуска "Бачевск" , - добавили в Госпогранслужбе.

Там отметили, что очереди возникли из-за медленного оформления в российских пунктах пропуска "Нехотеевка" и "Троебортное". По словам пограничников, ранее российская сторона пропускала через эти пункты сотни грузовиков в сутки.

"Свои действия (россияне - ред.) аргументируют технологическими схемами, хотя раньше оформляли по 150 и более грузовиков" , - уточнили пограничники.

В Госпогранслужбе рекомендовали международным перевозчикам принять к сведению эту информацию.