"Укрэнерго" получит $75 миллионов инвестиций

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестирует 75 миллионов долларов в еврооблигации оператора объединенной энергосистемы страны госкомпании "Укрэнерго", сообщает УНИАН.

Европейский банк реконструкции и развития инвестирует 75 миллионов долларов США в облигации на общую сумму 825 миллионов долларов, выпущенные "Укрэнерго" в связи с необходимостью решить платежный кризис, охвативший сектор возобновляемой энергетики страны.

Отмечается, что это первая облигация с привязкой к устойчивому развитию, выпущенная украинской компанией, и участие ЕБРР как основного инвестора обеспечило комфорт другим институциональным инвесторам, еще больше расширив участие на рынке.

"Укрэнерго" направит полученные средства на погашение долгов перед производителями электроэнергии по "зеленому" тарифу.

По информации ведущего директора ЕБРР по Восточной Европе и Кавказу Маттео Патроне, украинский сектор возобновляемых источников энергии предоставил свыше 8,5 ГВт чистой генерирующей мощности, создав рабочие места и увеличив налоговые поступления по всей стране, при этом привлек более 11 миллиардов евро внутренних и иностранных инвестиций. Однако Украине необходимо больше мощностей из возобновляемых источников энергии для достижения целей декарбонизации.