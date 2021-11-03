Тепло, солнце и туман: чего ждать от погоды 4 ноября

Во второй половине первой недели ноября в Украине продолжается некоторое потепление. Дожди уйдут практически из всех регионов, и переместятся в западные области. На их место придет туман ночью и ранним утром, а днем будет солнечная погода﻿.

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В четверг, 4 ноября, практически по всей Украине ожидается температура в пределах 12-17°С днем и от 1-5°С на западе до 6-10°С на юге ночью. Холоднее всего будет в Киевской области – 11-13°С днем и 2-4°С ночью. А вот теплее всего будет в Крыму – там обещают 16-18°С днем и 7-9°С ночью.

Дожди 4 ноября переместятся с основной части страны на западные Закарпатскую, Львовскую, Волынскую и Ровненскую области. Кроме того, на западе, а также в центре страны, ожидается сильный ветер – около 14-22 км/час в среднем, местами возможны шквалы до 25-29 км/час. На юге и на севере также будет ветрено – 11-25 км/час. И наименее ветрено будет на востоке страны и в Крыму – около 4-18 км/час, на полуострове местами возможны шквалы до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 4 ноября в Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, а также в большинстве районов Черновицкой, Волынской, Ровенской и Житомирской областей ожидается чрезвычайный уровень пожарной опасности. Ночью и утром на большей части территории будет туман, видимость 200-500 м (уровень опасности – желтый).

В столице Украины, Киеве﻿, 4 ноября ожидается температура от 4 до 13°С в течении дня, сильный ветер около 14-25 км/час и пасмурная погода с прояснениями.