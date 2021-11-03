Премьер внес представление в Раду о назначении трех министров

Премьер-министр Денис Шмыгаль внес представление в парламент о назначении кандидатов на должности членов Кабмина, сообщает Интерфакс-Украина.

Как указал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Телеграм-канале в среду, Шмыгаль предлагает парламенту назначить: