Назначен и.о. министра защиты окружающей среды

Назначен и.о. министра защиты окружающей среды

Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрильца временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрильца Руслана Александровича", - написал в Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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