Назначен и.о. министра защиты окружающей среды
Кабинет министров Украины назначил Руслана Стрильца временно исполняющим обязанности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов, сообщает Интерфакс-Украина.
Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.
"Временно возложено исполнение обязанностей министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины на Стрильца Руслана Александровича", - написал в Телеграм-канале представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.