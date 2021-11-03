Арестович рассказал, кто заменит Резникова в украинской делегации в ТКГ

Спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович заявил, что место Алексея Резникова, которого рекомендовали назначить главой Минобороны, займет заместитель главы делегации Леонида Кравчука Александр Мережко, сообщает УНИАН.

По словам Арестовича, место Резникова займет Мережко и новые люди в состав делегации не войдут.

Резникова после предложения президента Владимира Зеленского рассматривают потенциальным кандидатом на пост министра обороны. 3 ноября профильный Комитет поддержал его назначение.

Накануне Андрей Таран, возглавлявший оборонное ведомство, подал заявление об отставке. А в понедельник, 1 ноября, так же поступил и Резников.

Мережко исполнял обязанности главы украинской делегации в ТКГ вместо Леонида Кравчука, который на период болезни временно отошел от переговоров с Россией по Донбассу.

В 2020 году Мережко, нардепа от "Слуги народа", избрали вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы.