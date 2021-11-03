Оценивать стоимость земли в Украине будут по новой формуле

В Украине унифицировали все действующие методики нормативной денежной оценки (НДО) земель – вместо трех будет одна универсальная методика для земель всех категорий и форм собственности, сообщает Обозреватель.

Главным показателем при определении НДО будет капитализированный рентный доход с земельного участка. Это, по задумке правительства, позволит получить однородную дифференциацию показателей НДО земель всех территориальных общин.

Соответствующий проект постановления принят на заседании Кабинета министров в среду, 3 ноября. Об этом стало известно во время онлайн-трансляции правительственного заседания в YouTube.

Документ разработали в Министерстве аграрной политики и продовольства. Его цель – создать возможность для разработки единой технической документации НДО всех земель внутри территории общины независимо от целевого назначения и расположения участка (в пределах населенного пункта или нет).

В частности, документом предусмотрено, что НДО земель, независимо от категории и формы собственности, будет проводиться по единой унифицированной методике. Согласно новому подходу, НДО земельного участка будет определяться как производная площади такого участка на норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади, а также пяти коэффициентов, характеризирующих:

региональные и зональные факторы местоположения земучастка;

его местоположение;

целевое назначение;

принадлежность участка к определенной категории земель;

индексацию НДО земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки.

Таким образом, НДО земельного участка (Цн), согласно унифицированному подходу, будет определяться по следующей формуле:

Цн = Пд х Нрд х Км1 х Км2 х Км3 х Км4 х Кцп х Кмц х Кни, где

Пд – площадь земельного участка, квадратных метров;

Нрд – норматив капитализированного рентного дохода за единицу площади (определяется в приложении к новой Методике);

Км1 – коэффициент, учитывающий расположение общины в пределах зоны влияния крупных городов;

Км2 – коэффициент, учитывающий курортно-рекреационное значение населенных пунктов;

Км3 – коэффициент, учитывающий расположение общины в пределах зон радиационного загрязнения;

Км4 – коэффициент, характеризующий зональные факторы местоположения земельного участка;

Кцп – коэффициент, учитывающий целевое назначение земельного участка согласно сведениям Государственного земельного кадастра;

Кмц – коэффициент, учитывающий особенности использования земельного участка в пределах категории земель по основному целевому назначению;

Кни – производная коэффициентов индексации нормативной денежной оценки земель за период от утверждения норматива капитализированного рентного дохода до даты проведения оценки.

Кроме того, с принятием постановления утрачивают силу сразу 3 разных методики, по которым ранее проводилась НДО земель в зависимости от категории и месторасположения. Речь идет о следующих документах: