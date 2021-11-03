На Закарпатье полиомиелит подтвердили у пятерых детей

На Закарпатье обнаружили 5 случаев инфицирование полиомиелитом у детей, все они не имели плановых прививок от полиовируса, сообщает УНИАН.

По словам главного эпидемиолога Закарпатской области Виктории Тимчик, в рамках эпидрасследования и эпиднадзора в сентябре закарпатские эпидемиологи получили информацию о случае паралича у девочки 2009 года рождения, которая не была вакцинирована.

"Эта девочка получила лечение согласно протоколу, в обязательном порядке была обследована на предмет выявления полио- и других энтеровирусов. Такой вид исследования проводится на национальном уровне в вирусологической лаборатории Центра общественного здоровья МОЗ Украины. По результатам исследования мы получили положительный результат, обнаружили полиовирус I типа, который является вакцинным (вакциноассоциированным, - УНИАН)" , - уточнила Тымчик.

Сейчас девочка в удовлетворительном состоянии, находится под наблюдением врачей и нуждается в реабилитации, а также восстановлении.

"При проведении расследования мы не обнаружили ни одного случая инфицирования среди круга контактных лиц этого ребенка" , - добавила эпидемиолог.

Последний раз в Закарпатье случаи инфицирования І типом полиомиелита фиксировали в 2015 году, и этому предшествовали очень низкие показатели вакцинации среди населения.

Также Тимчик добавила, что сейчас в области зафиксированы еще четыре случая заболевания детей полиомиелитом.

"Случаи инфицирования, которые обнаружили на Закарпатье накануне, никоим образом не связаны со свежим случаем, это разные населенные пункты, это не связанные дети, абсолютно разные типы полиовирусов. Предыдущие четыре случая мы обнаружили активно при проведении эпидрасследований совместно с нашими ривненскими коллегами при поддержке коллег из ВОЗ и ЮНИСЕФ, когда расследовали случай инфицирования ребенка в Ривненской области" , - добавила Тимчик.

Четверо выявленных детей за медицинской помощью не обращались, они находятся под наблюдением медиков дома. Эти дети, по словам специалиста, тоже не имели плановых прививок от полиовируса.

Тимчик также сообщила, что практически ежегодно в Закарпатской области выявляют до пяти случаев паралича.

"В регионе работает достаточно чувствительная система по острым и вялым параличам, и при выявлении таких состояний дети подлежат обязательному тестированию на предмет выявления полио- и других энтеровирусов, они госпитализируются, осуществляются необходимые мероприятия в очаге" , - отметила эпидемиолог.

Она также добавила, что по результатам 9 месяцев 2021 года по показателю охвата прививками Закарпатье имеет один из худших показателей в Украине: менее половины детей получили прививки, поэтому группа риска очень велика.