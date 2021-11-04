Трендовый маникюр: топ-5 цветов для ногтей на осень

Маникюр на осень 2021 вместил в себя палитру сдержанных ньюдовых оттенков, а также в нем уже проскальзывают нотки Нового года: дизайн-конфетти, золото и блестки в декоре, пишет Татьяна Турчаникова, РБК-Украина.

Стилист Файила Кадырова в своем Instagram собрала топ-5 цветов для актуального маникюра, на любой вкус!

Топ-5 вариантов маникюра на осень 2021

Черное покрытие + серебристый декор

Черный - это классика, но в осеннем сезоне стилисты предлагают разбавить его серебром: это может быть френч, декор или просто блестки.

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Осення палитра

Зачем выбирать один из ньюдовых оттенков, если можно получить все и сразу? На каждый ноготок - по нежному, приглушенному и приятному глазу, осеннему цвету. Вуаля!

фото: instagram.com/faila_spb

Рождественский декор

Маникюр в стиле Нового года как-то незаметно просочился в тренды осени. Что ж, зато один взгляд на руки напомнит о волшебстве и поднимет настроение!

фото: instagram.com/faila_spb

"Хендпоук" на ногтях

Рисунки на ногтевой пластине в духе тату хендпоук - как дань модному тренду. Вашей фантазии с мастером маникюра есть где разгуляться!

фото: instagram.com/faila_spb

Цвет Лягушонка Кермита

Этот цвет не покидает стильных подборок уже не первый сезон, но этой осенью в него, кажется, все нарядились с ног до головы! Так что ногти - не исключение, комбинируйте с черным и другими цветами.