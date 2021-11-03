Ермак нашел себе заместителя из команды Ахметова

На должность заместителя главы Офиса президента Андрея Ермака, которую сейчас занимает Юлия Свириденко, назначат бывшего гендиректора "Запорожстали" Ростислава Шурму, сообщает Экономическая правда.

"Это решение уже принято. Как только начали говорить, что Юля уйдет в Кабмин, то сразу Ермак решил перевести сюда Ростика" , – рассказал журналистам один из чиновников в команде президента Владимира Зеленского..

Что касается, Шурмы, он является сыном украинского политика, бывшего первого заместителя председателя партии СДПУ(о) Игоря Шурмы.

Ранее Ростислав Шурма (2012-2019 гг.) занимал должность бывшего гендиректора завода "Запорожсталь", входящего в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

Кроме того, Шурма был финансовым директором Макеевского металлургического завода ("Метинвест"), заместителем директора металлургического дивизиона "Метинвест".

Также работал и на других должностях в группе компаний Ахметова. К тому же был главой Запорожской региональной организации партии "Оппозиционный блок".

В мае 2021 года Шурму назначили членом набсовета "Укроборонпрома".