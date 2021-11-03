Президент Грузии не считает Саакашвили политзаключенным

Президент Грузии Саломе Зурабишвили повторила, что никогда не помилует бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили и не намерена возвращаться к этому вопросу. Она также отказалась считать его политическим заключенным, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

"Моя позиция по помилованию экс-президента тверда и неизменна - нет и никогда" , - сказала она.

Зурабишвили добавила, что больше к вопросу помилования Саакашвили она возвращаться не будет. Глава государства также заявила, что не считает бывшего президента политическим заключенным.