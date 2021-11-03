Автор "Черного лебедя": биткоин будет стоить ноль

Известный финансист и автор экономического бестселлера The Black Swan Нассим Николас Талеб раскритиковал ценность блокчейна и криптовалют как таковых, и предсказал, что в конечном итоге они будут стоить ноль, сообщает Экономическая правда.

Об этом он заявил во время Visa Informal Cashless Forum 2021.

"Я не верю в криптовалюту или блокчейн-технологии. Потому что утверждения не кажутся связанными с реальностью" , – отмечает Талеб.

Он рассказывает, что Bitcoin успешен,

"потому что цена на него сейчас десятки тысяч долларов. Это не удача для валюты. Валюта должна быть стабильна. Если ты будешь платить ренту в биткоинах, ты можешь обанкротиться в случае если он сильно пойдет вверх, а твой доход привязан к фиат деньгам. Нам нужно разделять оценку этих валют и удобства" , – отметил он.

Криптовалюты имеют оценку более чем в 2 трлн долларов, но это временно, считает эксперт.

"Это пузырь. И если он сдувается, это может нанести вред экономике…" , – заявил он.

Талеб проводит параллель с золотом:

"У меня есть золотая цепь. Если я оставлю ее на земле на тысячу лет, она не обесценится. Это все еще будет золото. В то время как блокчейн должен поддерживаться. И если люди потеряют к нему интерес, потому что появится другая блажь, то это все, он уйдет".