Суд принял решение о незаконности процедуры национализации "ПриватБанка"

Хозсуд Киева признал недействительным bail-in акций "ПриватБанка" по иску компании из группы Приват Игоря Коломойского, сообщает Экономическая правда.

1 ноября 2021 судья хозяйственного суда г. Киева Джарты В.В. удовлетворила иск ООО "Реватис". Оно судилось с "ПриватБанком", Минфином, а также Фондом гарантирования вкладов, НБУ и правительством.

Реватис просил признать недействительными договоры приобретения и купли-продажи акций ПриватБанка (процедура bail-in) во время национализации Приватбанка в 2016 году.

Компания входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. В то же время "антиколомойский" закон №590-ІХ предусматривает право бывших акционеров банков на компенсацию причиненного ущерба, но делает невозможным признание недействительными договоров, заключенных в процессе вывода банка с рынка.

Также, сообщили в ПриватБанке, суд проигнорировал предписания ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц". Им четко установлен запрет на истребование акций банка проданных инвестору (в данном случае – государству).

Банк выразил обеспокоенность игнорированием судами указанных законов.