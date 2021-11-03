Facebook запускает функцию подписок

Компания Meta вводит новый инструмент в платформу Facebook. Он поможет авторам контента избегать 30% комиссии с подписки от Apple, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Речь идет о функции, которая получила название "Подписки поклонников", что позволяет каждому желающему оформить подписку на автора контента.

Отныне, авторы смогут самостоятельно делиться ссылками, которые можно настроить. Если пользователь платформы подпишется - автор получит все средства с учетом налогов, поскольку оплата будет проходить через платежную систему компании Facebook Pay. Apple, со своей стороны, берет 30% комиссию.