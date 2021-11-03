В США оценили возможность случайного военного конфликта с КНДР

Минобороны США считает, что вероятность возникновения случайного вооруженного конфликта с Северной Кореей крайне мала, такую оценку в ходе ежегодного форума по безопасности Аспенского института дал председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) Соединенных Штатов генерал Марк Милли, сообщает Лента.Ру.

По словам военного, в настоящее время правительство КНДР кажется стабильным и хорошо контролирует свою армию и все вооружения.

"Поэтому я не думаю, что вы бы увидели с их стороны нечто случайное. Такое возможно, но я не думаю, что вероятность этого высока. У них очень плотный контроль над их системой" , — подчеркнул он.

Милли указал тем не менее, что события на Корейском полуострове могут сравнительно быстро начать развиваться в неблагоприятном ключе, поэтому США постоянно находятся в высокой степени боевой готовности относительно этого региона.