Трехлетний мальчик ушёл из дома, чтобы купить игрушку

В Днепре патрульные вернули родителям 3–летнего ребёнка — мальчик, никого не предупредив, ушёл сам в супермаркет за новой машинкой, сообщает Телеканал D1.

Происшествие случилось 2 ноября. Патрульных вызвали охранники заведения. Они сообщили, что в супермаркет зашёл маленький ребёнок без присмотра родителей. Как оказалось, малыш, воспользовавшись отсутствием мамы, самостоятельно оделся, взял карманные деньги и пошёл в магазин — 3–летний мальчик очень хотел новую машинку.

Патрульные узнали адрес проживания ребёнка и отвели его домой. Сотрудников полиции встретил удивлённый дедушка, на которого мама временно оставила мальчика — мужчина даже не заметил, что внук ускользнул с квартиры. После пришла и сама мама маленького путешественника, которой передали ребёнка.

Во время происшествия мальчик не пострадал, а с его мамой и дедушкой провели профилактическую беседу.