В супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью: людей эвакуировали

В камере хранения одного из супермаркетов Луцка обнаружили пакет со ртутью. Посетителей и сотрудников магазина эвакуировали, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

252948326_1947244462113606_7323604764124
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)

Ртуть в камере хранения супермаркета обнаружили около 17:45. В одной из ячеек находился полиэтиленовый пакет с приблизительно 200 граммами серебристого вещества.

На месте происшествия работали специалисты радиацинно-химической защиты главного управления ГСЧС в Волынской области. Они собрали ртуть в специальную емкость и проводят демеркуризацию помещений.

Пострадавших в результате инцидента нет. Персонал супермаркета организовал эвакуацию посетителей.

1_55.png
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)
cb_2521063431947244505446935844421777212
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)
cb_2527633671947244568780262163764920057
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)
cb_2532337911947244632113589598267629382
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)
whatsapp_image_2021_11_03_at_18_57_41__2
Фото: в супермаркете Луцка обнаружили пакет со ртутью (facebook.com/volnesterov)

Новости

analytics