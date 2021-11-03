Полиция поймала еще одного создателя фейковой версии "Дія"

В Харькове полиция разоблачила 17-летнего парня, который создал фейковую версию приложения "Дія" и крупнейший канал распространения подделки, сообщает УНИАН.

"Богатые талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дию". Как оказалось, он такой не один" , - написал в Facebook глава Национальной полиции Игорь Клименко.

По информации Клименко, киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не только подделал "Дию", но и создал крупнейший канал распространения подделки.

"На его Телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, за 100 грн – фальшивое удостоверение водителя" , - рассказал чиновник.

Фото НПУ

По его словам, система работала по концептуально новой схеме.