Полиция поймала еще одного создателя фейковой версии "Дія"
В Харькове полиция разоблачила 17-летнего парня, который создал фейковую версию приложения "Дія" и крупнейший канал распространения подделки, сообщает УНИАН.
"Богатые талантами украинцы. Жаль, что свои способности используют в преступных целях. На прошлой неделе мы обсуждали юного умельца, создавшего фейковую "Дию". Как оказалось, он такой не один", - написал в Facebook глава Национальной полиции Игорь Клименко.
По информации Клименко, киберполиция в Харькове разоблачила 17-летнего парня, который не только подделал "Дию", но и создал крупнейший канал распространения подделки.
"На его Телеграм-бот и канал, которые уже заблокированы, было подписано более 20 тысяч человек. Через чаты можно было за 200 грн получить доступ к фейковой "Дие", за 300 грн – оформить поддельный сертификат о вакцинации от COVID-19, за 100 грн – фальшивое удостоверение водителя", - рассказал чиновник.
По его словам, система работала по концептуально новой схеме.
"Данные пользователей хранились на сервере, который генерировал имитирующую веб-страницу в приложении "Дия", и там можно было менять любую информацию о себе. Кроме этого, веб-платформа отображала поддельный QR-код, который после сканирования даже демонстрировал страницу его успешной валидации. Признаю, это замечательная работа юного хакера. И даже наша публикация выглядит как своеобразная реклама его навыков. Но принцип неотвратимости наказания должен работать: он нарушил закон, спекулируя на сложной ситуации в государстве, поэтому должен понести соответствующее наказание", - добавил Клименко.