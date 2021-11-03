Украина получила два вертолета Airbus

В Украину прибыли два новых вертолета Airbus Helicopters H145 для Национальной полиции Украины, сообщает Деловая столица.

Вертолеты уже пересекли польско-украинскую границу.

3 ноября вертолеты совершили вылет из Чехии с посадкой в Польше, затем отправились во Львовскую область.

Airbus Helicopters H145 — быстрый и экономичный вертолет с грузоподъемностью 3800 кг. Вертолет подходит для правоохранительных и спасательных операций – может быстро перевезти 11 человек на место происшествия. Новая модификация визуально отличается наличием пяти лопастей главного винта и увеличенной полезной нагрузкой.