Эмигрантка с Украины победила на выборах в Нью-Йорке

Эмигрантка с Украины Инна Верников победила на выборах в Нью-Йорке. Она прошла в городской совет, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Инна Верников родом из украинского города Черновцы. В США она переехала вместе с родителями в 12-летем возрасте, где стала адвокатом. После 8-летней адвокатской практики в Бруклине украинка решила попробовать себя в местной политике.

Депутатская практика в США оплачивается, но депутаты получают небольшие деньги. При этом, украинка понимала, что став депутатом, будет вынуждена оставить адвокатскую практику. Говорит, что деньги для нее - не главное.

"Главное - это перемены, которые я смогу внедрить в городе... Я делаю это, потому что люблю эту страну и благодарна за то, что она нам дает. Также, как эмигрантку, меня волнует то, что, как я вижу, происходит со страной" , - говорит Верников.

Верников - представительница республиканской партии в США. На прошедших выборах голосовала за Дональда Трампа. На участке, где она баллотировалась в депутаты, в основном проживают выходцы из бывшего Советского союза.