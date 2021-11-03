Прокуратура требует вернуть государству землю под ТБО на Харьковщине

Прокуратура требует вернуть государству землю под ТБО на Харьковщине

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области через суд требует вернуть государству земельный участок общей площадью около 9 га и стоимостью почти 10 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в 2019 году участок на территории Змиевского горсовета был передан в постоянное пользование коммунальному предприятию для размещения полигона твердых отходов (ТБО) с объектами их сортировки, однако, как выяснилось, этот участок частично расположен на землях лесохозяйственного назначения.

"Харьковской областной государственной администрацией решение об изъятии земельного участка из земель постоянного пользования лесничества не принималось", - отмечается в сообщении.

В связи с этим окружная прокуратура направила в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о признании незаконным и отмене распоряжений местной государственной администрации о предоставлении коммунальному предприятию разрешения на разработку технической документации по землеустройству и о передаче в постоянное пользование земельного участка, на котором планировалось строить полигон.

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