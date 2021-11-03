Прокуратура требует вернуть государству землю под ТБО на Харьковщине

Чугуевская окружная прокуратура Харьковской области через суд требует вернуть государству земельный участок общей площадью около 9 га и стоимостью почти 10 млн грн, сообщает Интерфакс-Украина.

Как сообщает пресс-служба Харьковской облпрокуратуры, в 2019 году участок на территории Змиевского горсовета был передан в постоянное пользование коммунальному предприятию для размещения полигона твердых отходов (ТБО) с объектами их сортировки, однако, как выяснилось, этот участок частично расположен на землях лесохозяйственного назначения.

"Харьковской областной государственной администрацией решение об изъятии земельного участка из земель постоянного пользования лесничества не принималось" , - отмечается в сообщении.

В связи с этим окружная прокуратура направила в Хозяйственный суд Харьковской области исковое заявление о признании незаконным и отмене распоряжений местной государственной администрации о предоставлении коммунальному предприятию разрешения на разработку технической документации по землеустройству и о передаче в постоянное пользование земельного участка, на котором планировалось строить полигон.