Омбудсмен Креминь призвал украинизировать названия поселков

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь обратился к руководителям некоторых органов местного самоуправления с рекомендацией переименовать населенные пункты в соответствии с нормами украинского языка и законом "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"﻿, сообщает Деловая столица.

"Сегодня я подписал несколько десятков обращений на руководителей местных органов государственной власти с просьбой привести в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями статьи 41 Закона о названии населенных пунктов" , — заявил Креминь в эфире "Украинского радио".

Уполномоченный отметил, что к нему обращаются граждане, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не соответствуют правилам и нормам украинского правописания.

"Это такие населенные пункты, как Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надежевка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск и многие другие" , – сказал он.

Языковой омбудсмен добавил, что у многих населенных пунктов были исторические названия, которые сменили во времена коммунистической власти.

Креминь также напомнил, что Конституционный Суд Украины в своем решении признал украинский язык неотделимым атрибутом Украинского государства наряду с Государственным Флагом, Государственным Гербом и Государственным Гимном. Кроме того, в решении указано, что "применение украинского языка должно соответствовать стандартам государственного языка. Нарушение стандартов и порядка применения украинского языка недопустимо".