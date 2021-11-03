РФ продолжит наращивание войск у границ Украины - Минобороны
Вокруг украинской границы и на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областях Россия постоянно дислоцирует около 90 тысяч солдат. Об этом сказала в эфире программы "Ток-шоу №1" на телеканале "Украина 24" заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, сообщает Украина 24.
По ее словам, Россия не откажется от своей агрессивной политики по отношению к Украине и уже зимой, по данным разведки, РФ планирует увеличить количество военного контингента на границе с Украиной.
"Нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей, чем сейчас. Разведка говорит, что именно в этот период планируется увеличение контингента", – рассказала Маляр.
Представительница Минобороны отметила, что нынешнюю ситуацию с передислокацией российских войск украинские военные наблюдают постоянно.
"Ситуация контролируется и на данный момент это не та ситуация, когда нужно бить в набат. Но в любой момент риск существует, мы живем в состоянии войны. Разведка отслеживает движение этих сил. В течение второго полугодия 2021 года вблизи границы с Украиной вооруженные силы РФ проводили целую серию широкомасштабных командно-штабных учений. И движение это связано с тем, что определенное время вооружение и техника хранились в определенном месте. Поэтому украинцам не следует волноваться - ситуация под контролем", - заявила Маляр.