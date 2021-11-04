Министр энергетики продолжает судиться с Киевоблгазсбытом

Министр энергетики Герман Галущенко подал апелляцию на решение Васильковского горрайонного суда Киевской области, который не удовлетворил иск против Киевоблгазсбыта относительно начисленных ему дополнительных объемов газа, сообщает Украинская правда.

"Я был не согласен с неоправданно большими дополнительными объемами газа, которые Киевоблгазсбыт мне начислил. В июле 2019 года, до моего назначения на должность в правительстве, я подал судебный иск против облгазсбыта в Васильковский горрайонный суд Киевской области. Объемы якобы поставленного газа были начислены по показаниям старого неиспользуемого счетчика. В иске указано, что начисление за газ по неработающему счетчику поставщик произвел необоснованно. Согласно решению суда от 21 сентября 2021 года, иск не был удовлетворен. Я подал апелляцию и планирую использовать все возможные законные способы, чтобы не оплачивать газ, который я не использовал" , - написал Герман Галущенко в Facebook.

Галущенко отметил, что если апелляционный суд поддержит решение первой инстанции, то он оплатит установленную судом сумму. В то же время, он обратил внимание, что ООО "Киевоблгазсбыт" не подавало исков против него о взыскании средств.

Министр надеется, что его пример "поможет другим потребителям защищать свое право на честные счета и качественное обслуживание".