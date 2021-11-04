4 ноября 2021 - праздники, приметы и что сегодня нельзя делать

В этот день в мире отмечаются День рождения кассового аппарата, Международный день стаута, Международный день проектного менеджера, сообщает УНИАН.

В Украине - День железнодорожника, в США - День "кэшбэка", День в ожидании варваров, День духовки "Лёгкая выпечка", День скептиков, День куриной леди, День конфет, День использования здравого смысла, День "Мужчины готовят ужин", в Египте - День любви, в Либерии - День благодарения, в Индии - Праздник огня "Дивали", Кали Пуджа, в Туркменистане - День работников таможенных органов, в Италии - День национального единства и вооружённых сил, на Мариинских островах - День гражданства, в Армении - День социального работника, в Панаме - День флага, в Тонге - День Конституции.

Памятные даты 4 ноября, годовщины и события

В 1493 году экспедиция Христофора Колумба открыла остров Гваделупа.

В 1862 году американский изобретатель, врач, обладатель более полусотни патентов Ричард Гатлинг запатентовал первый в мире многоствольный пулемет Revolving Battery Gun.

В 1879 году Джейдс Ритти запатентовал первый кассовый аппарат. В первой модели каждая торговая операция фиксировалась на диске. Позже появился специальный индикатор, позволявший и кассиру, и покупателю видеть стоимость покупки. Как результат - соблазн продавца что-либо утаить становился значительно меньше. Ритти также придумал приспособление, фиксировавшее каждую денежную операцию на бумажном рулоне.

Теперь хозяин мог сверить сумму наличных в кассе с суммой, обозначенной на рулоне, и точно узнать, сколько было сделано покупок за день. Кафе Ритти стало приносить неплохой доход не только из-за "честности" буфетчиков, но и из-за наличия необычного аппарата, который собирал толпы зевак. Впоследствии изобретение Ритти получило название "Неподкупный кассир Ритти".

В 1890 году в Лондоне открылась первая в мире подземная электрическая дорога - метро. С 1890 года вместо тоннелей мелкого заложения стали строить линии на электрической тяге, которые в центре города проходят в тоннелях глубокого заложения, а на окраинах выходят на поверхность. Первая в мире подземная электрическая дорога - Северная линия на участке Стоквелл - Кинг Уильям-Стрит. Открыл движение и первым пассажиром стал принц Уэльсский, будущий король Великобритании Эдуард VII. Первая электрическая линия протяженностью в шесть километров называлась Metropolitan Railway, то есть "столичная железная дорога". Сокращение этого длинного названия до пяти букв и породило всем нам знакомое "метро".

В 1890-1904 годах были построены четыре такие линии, получившие общее наименование Индепендент-тьюб. Три более поздние линии, открытые в 1906-1907 годах, получили классификацию Йеркс-тьюб, по фамилии чикагского миллионера Йеркса, на деньги которого они были сооружены. С этого времени началась и поэтапная электрификация паровозных линий, которая полностью завершилась к 1913 году. В настоящее время лондонский метрополитен включает в себя 270 станций, протяженность путей - более 400 километров.

В 1922 году была обнаружена гробница фараона Тутанхамона. Тутанхамон - фараон XVIII династии египетских фараонов, правивший в 1347-1337 до н. э. Гробница Тутанхамона расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная усыпальница. Она была обнаружена двумя англичанами - египтологом Говардом Картером и археологом-любителем лордом Карнарвоном.

В гробнице сохранились многочисленные украшения, а также саркофаг из чистого золота с мумифицированным телом фараона. 4 ноября 1922 года был расчищен вход в гробницу. Картер и Карнарвон стали первыми за три тысячелетия людьми, спустившимися в нее. После длительных раскопок 16 февраля 1923 года Картер спустился в "Золотой чертог" - погребальную камеру гробницы, где находился сам саркофаг фараона. Лорд Джордж Карнарвон, финансировавший раскопки, умер 5 апреля 1923 года в каирской гостинице "Континенталь" от воспаления легких, однако практически сразу возникли мистификации вокруг его смерти.

В последующие годы пресса подогревала слухи о "проклятии фараонов", якобы приведшего к гибели первооткрывателей гробницы. Всего была 22 "жертвы проклятия", 13 из которых непосредственно присутствовали при вскрытии гробницы. Однако факты свидетельствуют о том, что доказательства "проклятия" были подогнаны для достижения газетной сенсации: абсолютное большинство участников экспедиции Картера достигли преклонного возраста, средняя продолжительность их жизни составляет 74,4 года.

Одна из популярных теорий, пытающихся проанализировать гибель участников экспедиции, связывает ее с грибком или другим микроорганизмом, находившимся в усыпальнице, что объясняет, в частности, тот факт, что первым умер астматик лорд Карнарвон.

В 1950 году в Риме была принята Конвенция о защите прав человека и основных свобод, известная как Европейская конвенция по правам человека.

В 1966 году произошло сильное наводнение в центральных и северных районах Италии.

Какой сегодня церковный праздник

Православная церковь 4 ноября празднует День Казанской иконы Божией Матери. Этот праздник отмечают дважды в год: 21 июля и 4 ноября. Люди верят, если искренне обратиться с молитвой к Пресвятой Богородице именно в этот день, то молитва будет иметь уникальную силу.

Что сегодня нельзя делать

Не стоит грустить. Если занимаетесь ремонтом или строительством, рекомендуется в этот день завершить все работы.

Приметы на 4 ноября

Издавна существуют погодные приметы на этот день:

какой будет погода в этот день - такой будет и зима;

целый день ясно - к похолоданию.

Именины 4 ноября

Именины у Анны, Константина, Владимира, Максима, Ивана, Александра, Дениса, Василия, Елизаветы, Ираклия и Николая.

Авторы: Нана Черная, Кристина Кащавцева