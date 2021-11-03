Стоимость нефти снизились почти на 3%

Цены на нефть эталонных марок снизились в среду более чем на 2,5% после выхода официальных данных о запасах энергоносителей в США, указавших на более существенное, чем ожидалось, увеличение запасов нефти за минувшую неделю, сообщает Интерфакс.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures подешевели на $2,10 (на 2,48%) - до $82,62 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на декабрь на торгах на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на $2,30 (на 2,74%) - до $81,61 за баррель.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 3,29 млн баррелей - до 434,1 млн баррелей, свидетельствуют данные еженедельного доклада министерства энергетики страны. Товарные запасы бензина снизились на 1,49 млн баррелей и составили 214,26 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов увеличились на 2,16 млн баррелей, до 127,12 млн баррелей.

Американский институт нефти (API) во вторник сообщил о том, что запасы нефти в США за минувшую неделю выросли на 3,6 млн баррелей. При этом резервы бензина снизились на 552 тыс. баррелей, а дистиллятов - увеличились на 573 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге (Оклахома), где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упали на 882 тыс. баррелей.

Некоторые страны-члены соглашения говорят о том, что у них нет возможностей для повышения добычи нефти, поэтому они "не поддержат призывы к наращиванию производства", говорится в сообщении Zaner. Тем не менее "Саудовская Аравия и Ирак имеют реальные мощности по увеличению добычи", отмечают аналитики компании.

По оценкам экспертов, члены ОПЕК+, похоже, не смогли в октябре повысить производство до максимально разрешенных лимитов.

"Несмотря на растущее давление со стороны основных стран-потребителей нефти - Япония вслед за США и Индией теперь также призывает к увеличению добычи - ОПЕК+ пока не показывает никаких признаков того, что они готовы пойти на это" , - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фрич.

Тем временем эксперты Fitch Solutions прогнозируют падение цен на Brent в первом полугодии 2022 года на фоне ожиданий замедления спроса и роста запасов в следующем году.

"С 2022 года рыночные условия станут сложнее в связи с замедлением роста спроса и потенциальным наращиванием добычи ОПЕК+, США и Ираном" , - пишет агентство.

Согласно прогнозам Fitch Solutions, средняя цена Brent составит $72 за баррель в 2022 году и $73 за баррель в 2023 году.