Байден объявил о старте "детской" вакцинации

Президент США Джо Байден объявил, что американские власти со следующей недели готовы начать вакцинацию от COVID-19 детей в возрасте от 5 до 11 лет, сообщает Лента.Ру.

По его словам, более 28 миллионов молодых американцев теперь имеют право на вакцину, которая защитит от COVID-19. Глава государства добавил, что его администрация готовилась к началу кампании по вакцинации детей с первого дня, и теперь она в полной готовности.

"Уже на следующей неделе у нас будет достаточно доз вакцины и достаточно пунктов. И родители смогут записаться на прием, чтобы сделать своим детям первую прививку" , — заявил Байден.

Также американский президент сообщил, что власти обеспечили достаточное количество доз вакцины для каждого ребенка в Соединенных Штатах в возрасте от 5 до 11 лет, а получить прививку можно в 20 тысячах пунктов по всей стране, в том числе в школах, больницах и аптеках.