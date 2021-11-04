Вселенский патриарх Варфоломей снова попал в больницу
Вселенский патриарх Варфоломей госпитализирован в США. За время его визита в страну это уже второй такой случай, сообщает Обозреватель.
Соответствующее заявление 3 ноября было опубликовано на сайте Греческой православной архиепархии Америки. Решение было принято после обследования предстоятеля Константинопольской церкви в больнице Mount Sinai на Манхеттене в Нью-Йорке.
В пресс-релизе говорится, что 81-летнему патриарху должны провести ангиограмму (исследование кровеносных сосудов). После нее врачи решат, нужно ли устанавливать стент.
Вселенский патриарх прибыл в США для участия в массовых литургиях с 23 октября по 3 ноября. Это первый его визит с 2009 года.
Варфоломей попал в больницу 24 октября, когда он направлялся в Собор Святой Софии в Лос-Анджелесе. Тогда ему резко стало плохо. В Греческой православной архиепархии пояснили, что причиной госпитализации стала утомляемость и хроническая слабость организма.
Через день – 25 октября – патриарха Константинопольского выписали, а врачи призвали его сократить количество поездок.