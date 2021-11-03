Политика из Молдовы подозревают в участии в антивакцинаторских протестах в Киеве

На вчерашнем митинге противников вакцинации в Киеве были замечены символика и плакаты организации гражданина Молдовы Вячеслава Валько, который в 2014 году баллотировался в парламент Молдовы от пророссийской партии, а сейчас активно занимается распространением фейков о коронавирусе и вакцинации от него, а также поддерживает антивакцинаторские инициативы в Украине, сообщает Лига.net.

Валько в своей антивакцинаторской активности использует Facebook-аккаунт под названием Terra Freedom и Telegram-канал с таким же названием.

В Facebook Валько рассказывает, например, о том, что у вакцинированных "наблюдаются проблемы с психикой", что они все умрут от прививки, а также о "ковид-фашизме в Киеве", называя "неофашистом" министра здравоохранения Виктора Ляшко. При этом молдаванин активно анонсирует акции антивакцинаторов в Украине, призывая украинцев принимать в них участие.

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В Telegram-канале Terra Freedom также публикуются фейки о признанных в мире вакцинах; о том, что ковид-сертификаты в Украине якобы проверяют прямо на улицах у прохожих; и что вакцинированные от коронавируса сталкиваются с "агрессивными видами рака". При этом критики российской вакцины "Спутник V" в канале нет.

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В 2014 году Валько баллотировался в парламент Молдовы от партии "Выбор Молдовы – Таможенный Союз", которая выступала за дружбу с Россией. О деятеле из Молдовы написал также советник вице-спикера Верховной Рады Павел Булгак.

"Анализ сообщений группы (Terra Freedom, – ред.) показывает, что так называемая "организация сопротивления" системно работает на дискредитацию мер по противодействию COVID-19 и вакцинации в Молдове, Украине, странах Балтии" , – написал Булгак в своем Facebook.

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Фейки Валько о коронавирусе разоблачал voxukraine. На вчерашнем митинге в Киеве действительно использовались плакаты с символикой этой группы. Такие же материалы использовались на антивакцинаторских акциях в Молдове.

Акция с участием Валько в Кишиневе (скриншот из видео)