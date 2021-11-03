На Днепропетровщине мужчина повесился на детской горке

В городе Каменское Днепропетровской области в среду, 3 ноября, на детской площадке был обнаружен повешенным 41-летний мужчина, сообщает Корреспондент.

Как указано, площадка расположена возле школы №21, и труп, подвешенный к горке, утром увидела охранница учебного заведения. Она и вызвала правоохранителей. Личность погибшего установили. Им оказался житель города 1980 года рождения.

По имеющейся информации, следов насилия на теле мужчины не обнаружено. Открыто уголовное дело по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство".

Один из местных Telegram-каналов обнародовал кадры с места трагедии.